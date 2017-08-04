Защитник «Габалы» Воислав Станкович прокомментировал 1news.az поражение команды от «Панатинаикоса», а также рассказал о причинах вылета команды из Лиги Европы.

«Второй тайм мы начали гораздо лучше первого, - начал разговор Воислав Станкович, - Смогли забить нужный нам гол. Потом у нас был еще один стопроцентный момент, но соперника спас голкипер. Затем у них возникло 1-2 момента, и они смогли забить. После этого, игра у нас не пошла.

Мы знали, что «Панатинаикос» очень сильный соперник, но дело даже не в этом. В преддверии нового сезона к нам присоединилось много новых игроков. А до этого команду покинули несколько игроков основы. Мы не смогли сыграться, и показать свой футбол. Возможно, начни мы с первого раунда, было бы гораздо лучше.

Жизнь на этом не заканчивается. Это футбол. В этом сезоне нас не будет в групповом этапе. Что поделать? Надо смотреть в будущее. Команда должна собраться, ведь через неделю стартует новый сезон чемпионата», - заключил он.

Теймур Максутов