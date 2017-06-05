Объявлен состав молодежной сборной Азербайджана (U-21) по футболу, который проводит сборы в Австрии.

Как передает 1news.az со ссылкой на сайт АФФА, главный тренер национальной команды Яшар Вахабзаде пригласил на сборы следующих футболистов:

Фахмин Мурадбейли, Сянан Ализаде (оба – «Нефтчи»), Элтун Турабов, Махир Мадатов, Эльгюн Улуханов (все – «Карабах»), Эхтирам Шахвердиев, Бахлул Мустафазаде, Юсиф Набиев (все – «Сумгайыт»), Олег Гусейнов, Сертан Ташкин, Вугар Гасанов, Алибей Мамедли (все – «Интер»), Гисмят Алыев («Габала»), Илъяс Сафарзаде («Кяпяз»), Ален Аскеров («НК Новиград», Хорватия), Онур Албайрак («Хобро», Дания), Будаг Насиров («Спортинг», Португалия), Серкан Балоглу («Штутгарт», Германия), Мустафа Озхитай («Ульм 1846», Германия).

Мурад Ахундов