Менеджер форварда сборной Северной Ирландии Кайла Лафферти - Мартин Лион прокомментировал слухи о переходе своего клиента в «Карабах».

«Карабах» не интересовался Кайлом, - передает 1news.az со ссылкой на sport24.az слова Лиона. – У нас пока нет никаких предложений. Если кто-то хочет приобрести Лафферти, то, в первую очередь, должен связаться со мной.

Если «Карабах» предложит контракт, то мы можем поговорить и, даже, договориться. Я знаком с этим клубом; они сильные и играют в Лиге чемпионов. Поэтому мы можем сесть за стол переговоров с «Карабахом».

Что касается финансов, то я не вижу никаких проблем. В этом вопросе также можно прийти к общему знаменателю. Если клуб сможет убедить футболиста, то никаких проблем не будет. Финансовый вопрос всегда можно решить».

Стоит отметить, что вчера Belfast Telegraph заявил, что «Карабах» проявляет интерес к 29-летнему форварду сборной Северной Ирландии.

Мурад Ахундов