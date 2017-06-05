USD1.7021
EUR1.9177
RUB0.0301
Brent50.39
WTI48.14
Золото2 170.09
S&P 500 Index2 439.07
Nikkei 22520 170.82
Футбол Азербайджана

Менеджер Кайла Лафферти: «Если «Карабах» предложит контракт, то мы можем поговорить и договориться» 05.06.2017 11:34

Менеджер форварда сборной Северной Ирландии Кайла Лафферти - Мартин Лион прокомментировал слухи о переходе своего клиента в «Карабах».

«Карабах» не интересовался Кайлом, - передает 1news.az со ссылкой на sport24.az слова Лиона. – У нас пока нет никаких предложений. Если кто-то хочет приобрести Лафферти, то, в первую очередь, должен связаться со мной.

Если «Карабах» предложит контракт, то мы можем поговорить и, даже, договориться. Я знаком с этим клубом; они сильные и играют в Лиге чемпионов. Поэтому мы можем сесть за стол переговоров с «Карабахом».

Что касается финансов, то я не вижу никаких проблем. В этом вопросе также можно прийти к общему знаменателю. Если клуб сможет убедить футболиста, то никаких проблем не будет. Финансовый вопрос всегда можно решить».

Стоит отметить, что вчера Belfast Telegraph заявил, что «Карабах» проявляет интерес к 29-летнему форварду сборной Северной Ирландии.

Мурад Ахундов

290количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Состояние 21 пострадавшего при теракте в Лондоне критическое - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОФлорентино Перес: «Зидан может остаться в «Реале» до конца своей жизни»Натиг Алиев продолжит лечение в Турции – ОБНОВЛЕНОФонд Гейдара Алиева в очередной раз порадовал детей - ФОТОСолист группы «Иванушки Internationall» Андрей Григорьев-Апполонов с супругой прогулялись по Баку – ФОТОВ Бангладеш родился мальчик-старик - ФОТОХаменеи назвал США «сатаной»Патриарх Кирилл сравнил «подключение» к духовному миру с мобильной связьюБахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с КатаромЖурналист призвал террористов убить его за 60 тысяч долларов

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 июня12:41 Севда Алекперзаде перепела и сняла клип на хит группы «Кярван» - ВИДЕО12:36 Спасенные собаки приюта BARS доставлены в Центр по уходу за животными IDEA – ФОТО – ВИДЕО12:28 Армянский след в деле Афгана Мухтарлы, или Как Али Керимли пытался рассорить Азербайджан и Грузию12:20 В парламенте предложили штрафовать курящих в метрополитене граждан на 500 манатов12:18 В Турции 130 человек лишены гражданства, в их числе Фетуллах Гюлен - ФОТО12:12 Футболисты из Дании и Германии приглашены в сборную Азербайджана12:07 Фархад Мамедов: У Азербайджана, Грузии и Турции общий взгляд на вопросы борьбы с терроризмом12:04 В Азербайджане могут перейти на безналичные расчеты при осуществлении выплат турагентам11:56 Масуд Озджан: Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии11:50 Фанаты «Бешикташа», празднуя чемпионство команды, «оккупировали» пролив Босфор – ВИДЕО11:48 Успех команды Бакинской высшей школы нефти в полуфинале Microsoft Imagine Cup 201711:40 Гюнай Ибрагимли сняла в новом клипе глухонемого азербайджанского манекенщика – ВИДЕО11:35 Новруз Мамедов: У формата Азербайджан-Турция-Грузия - большие перспективы11:34 Менеджер Кайла Лафферти: «Если «Карабах» предложит контракт, то мы можем поговорить и договориться»11:32 «Rich SA» OOO: Прохлада исходит от нас – ФОТО – ВИДЕО