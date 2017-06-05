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Футбол Азербайджана

Все соперники «Карабаха» в Лиге чемпионов – СПИСОК 05.06.2017 10:26

Стали известны все потенциальные соперники агдамского «Карабаха» во 2-м квалификационном раунде Лиге чемпионов.

Как сообщает 1news.az, в списке потенциальных соперников чемпиона Азербайджана есть нынешний клуб форварда нашей сборной Рамиля Шейдаева – словацкая «Жилина», а также люксембургский «Дюделанж», который попадал на агдамский клуб в прошлом квалификационном раунде.

Полный список соперников «Карабаха» выглядит таким образом: «Жилина» (Словакия), «Жальгирис» (Литва), «Дандалк» (Ирландия), «Вардар» (Македония), «Дюделанж» (Люксембург), «Кукеси» (Албания), «Зрински» (Босния и Герцеговина), «Будучность» (Черногория), «Хонвед» (Венгрия), «Мариехамн» (Финляндия), «Спартак» (Латвия), «Самтредиа» (Грузия), а также команды, которые начнут борьбу с первого раунда – ТНС (Уэльс), «Линфилд» (Северная Ирландия), «Викингур» (Фарерские острова), Хайбернианс» (Мальта), «Санта Колома» (Андорра), «Ля Флорита» (Сан-Марино), «Эуропа» (Гибралтар), «Инфонет» (Эстония) и «Трепца» (Косово).

Отметим, что среди потенциальных соперников «Карабаха» есть и армянский «Алашкерт», однако регламент УЕФА разделяет азербайджанские и армянские команды во время жеребьевки.

Все пары 2-го квалификационного раунда будут известны 19-го июня. Первые матчи этого раунда пройдут 11-12-го июля, а ответные – через неделю.

Мурад Ахундов

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