Футбольный клуб «Сабаил», в рамках подготовки к новому сезону в Премьер-лиге, усилился двумя футболистами.

Как передает 1news.az, Кямал Гурбанов и Эмин Мехтиев подписали контракт с бакинским клубом на 1 год. Примечательно, что оба футболиста являются воспитанниками «Нефтчи».

23-летний Гурбанов провел прошлый сезон за «черно-белых», а на днях клуб расторг с ним контракт на обоюдном согласии.

Мехтиев же выступал в прошлом сезоне за «Загаталу». С «Нефтчи» 24-летний полузащитник становился чемпионом страны и играл в групповом этапе Лиги Европы.

Мурад Ахундов