Форвард сборной Северной Ирландии Кайл Лафферти может перейти в «Карабах».

Как передает 1news.az со ссылкой на Belfast Telegraph, за неделю до матча Азербайджан – Северная Ирландия, агдамский клуб нацелился на форварда соперника нашей сборной, который разорвал на днях контракт с «Норвичем» и сейчас является свободным агентом.

Главный тренер национальной команды Северной Ирландии Майкл О’Нил ранее также отметил, что Лафферти должен переходить в команду, где будет получать больше игрового времени.

Стоит отметить, что Лафферти уже имеет опыт выступления за пределами Британии и не прочь продолжить карьеру зарубежом. Ранее нападающий выступал в таких клубах, как «Сион» (Швейцария), «Палермо» (Италия), «Ризеспор» («Турция) и другие. Лафферти также известен выступлением за «Глазго Рейнджерс», где за 4 сезона забил 31 гол.

Издание отмечает, что скауты «Карабаха» будут пристально следить за Кайлом в матче с Азербайджаном.

Напомним, что матч Азербайджан – Северная Ирландия состоится 10-го июня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Мурад Ахундов