Защитник сборной Северной Ирландии Джонни Эванс вспомнил матч с Азербайджаном 4-летней давности и поделился мнением о предстоящей игре с нашей сборной, которая состоится 10-го июня.

«Последний матч против Азербайджана был, пожалуй, переломным моментом для меня, - передает 1news.az со ссылкой на Daily star слова Эванса. – Я потерял голову в той игре. Мы поигрывали, и я набросился на соперника.

Все это произошло в тот сезон, когда Мойес возглавил «Манчестер Юнайтед». У нас были проблемы в клубе, и я чувствовал, что я не очень хорошо играю.

Несмотря на это, сейчас я нахожусь в хорошей форме. Когда я играю в сборной, чувствую себя лидером, и должен сделать все самое лучшее для команды.

Ребята в команде сходят с ума от меня и говорят, что я один самых «голодных» игроков на поле. Мне нравится быть ответственным. Мы хорошо выступили на чемпионате Европы и теперь должны сохранить имидж. Наш тренер Майкл О’Нил говорит, что мы можем выиграть всех и всегда.

Матч с Азербайджаном будет трудным, но мы можем добиться хорошего результата в Баку».

Стоит отметить, что матч квалификационного раунда чемпионата мира между Азербайджаном и Северной Ирландией состоится 10-го июня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Мурад Ахундов