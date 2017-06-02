«Карабах» приступил к подготовке к новому сезону.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, первая тренировка команды прошла вчера на базе «Карабаха».

На первой тренировке приняли участие Дино Ндлову, Ариф Дашдамиров, Эльвин Юнусзаде и несколько футболистов дублирующего состава.

Вместе с тем, на занятии отсутствовала большая группа футболистов из-за вызова в национальные команды, а также молодежную сборную. Рашад Садыхов, Бадави Гусейнов, Максим Медведев, Агабала Рамазанов, Афран Исмайлов, Гара Гараев, Рахид Амиргулиев и Ричард Алмейда находятся в расположении сборной Азербайджана, а Ибрагим Шехич – сборной Боснии и Герцеговины.

Махир Мадатов, Эльгюн Улуханов и Эльтун Турабов в расположении U-21. В то же время Анси Аголли присоединиться к команде через пару дней.

Теймур Максутов