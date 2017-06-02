USD1.7021
EUR1.9097
RUB0.0302
Brent50.26
WTI47.95
Золото2 152.90
S&P 500 Index2 430.06
Nikkei 22520 223.07
Футбол Азербайджана

«Карабах» начал подготовку без 13 футболистов 02.06.2017 14:24

«Карабах» приступил к подготовке к новому сезону.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, первая тренировка команды прошла вчера на базе «Карабаха».

На первой тренировке приняли участие Дино Ндлову, Ариф Дашдамиров, Эльвин Юнусзаде и несколько футболистов дублирующего состава.

Вместе с тем, на занятии отсутствовала большая группа футболистов из-за вызова в национальные команды, а также молодежную сборную. Рашад Садыхов, Бадави Гусейнов, Максим Медведев, Агабала Рамазанов, Афран Исмайлов, Гара Гараев, Рахид Амиргулиев и Ричард Алмейда находятся в расположении сборной Азербайджана, а Ибрагим Шехич – сборной Боснии и Герцеговины.

Махир Мадатов, Эльгюн Улуханов и Эльтун Турабов в расположении U-21. В то же время Анси Аголли присоединиться к команде через пару дней.

Теймур Максутов

302количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Новые подробности ДТП, в котором погибла 32-летняя учительница - ФОТО - ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОКямал Абдуллаев назначен ректором Азербайджанского университета языковПярвин Абиева и Саида Султан в пух и прах разругались в прямом эфире «Maşın» шоу – ВИДЕОСафура Алиева вновь станет мамой – ФОТОНа месте бывшего круга Физули строится продолжение Зимнего бульвара – ФОТОВ Азербайджане названы пригодные для купания пляжиЧему нас учит история с изнасилованием 7-летнего мальчика в Баку?Скончался карманник, избитый в бакинском автобусе – ВИДЕОИспользование антибиотиков приводит к тяжелым последствиям – Ахлиман АмираслановВ Азербайджане будут штрафовать за бесплатную раздачу лекарств и оказание медицинских услуг в целях рекламы

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 июня14:52 Утверждены ливрея и логотип авиакомпании BUTA AIRWAYS - ФОТО14:40 Салим Муслимов о приеме на работу представителей сексуальных меньшинств14:32 Что хотел сказать Дональд Трамп в письмах Президенту Азербайджана?14:24 «Карабах» начал подготовку без 13 футболистов14:15 Известный российский бизнес-тренер Радислав Гандапас рассказал о тонкостях своей профессии - ВИДЕО14:09 Первый газ с «Бабека» ожидается в 2024-25 гг14:00 В Баку ребенок упал с пятого этажа и остался жив13:52 На «Шафаг-Асиман» в 2030 году стартует добыча газа13:44 Начался процесс обмена электронных ваучеров на фактические билеты Гран-при Азербайджана Формулы 113:36 Военный оркестр Великобритании выступит на Площади фонтанов в Баку13:28 В Армении в воинской части обнаружено тело повешенного военнослужащего13:20 Минздрав обнародовал результаты медицинско-профилактического обследования13:12 Антуан Гризманн решил не покидать «Атлетико» из-за трансферного бана13:08 В Азербайджане произошло ощутимое землетрясение13:00 Чему нас учит история с изнасилованием 7-летнего мальчика в Баку?