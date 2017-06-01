Нападающий сборной Эстонии по футболу Сергей Зенев, который последние два сезона выступал за «Габалу», рассказал о причинах ухода из азербайджанского клуба.

В беседе с порталом err.ee он отметил, что он не смог договориться по условиям.

«Мой контракт с «Габалой» завершился. Со стороны руководства клуба были разговоры о возможности его продления, но мы не договорились по условиям. Чемпионат Азербайджана завершился 5 мая. На сегодняшний день я нахожусь в Таллинне. Пока тренируюсь с «Флорой», готовлюсь к ближайшим матчам за сборную Эстонии», - объяснил Зенев.

«Никакой конкретики относительно дальнейшего трудоустройства пока нет. Этим вопросом занимается мой агент. Будем рассматривать все варианты», - добавил Сергей Зенев.

В «Габалу» Сергей Зенев перешел в июне 2015 года.

Теймур Максутов