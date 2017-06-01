6 июня по инициативе и финансовой поддержке АФФА состоится семинар для спортивных комментаторов, работающих на телевидении и радио.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, семинаром будет руководить известный российский теле и радио комментатор, спортивный журналист Александр Кузмак.

Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию до 5 июня, отправив данные на электронный адрес - [email protected]

Напомним, что впервые аналогичный семинар по инициативе АФФА был проведет в 2009 году со стороны Владимира Маслаченко.

Александр Кузмак – телеведущий, спортивный комментатор и тележурналист, является PR менеджером хоккейной сборной России. С 1999 по 2006 годы работал на телеканале «НТВ+», где комментировал соревнования по теннису, хоккею и мини-футболу. Комментировал матчи Лиги чемпионов, чемпионатом мира и Европы по футболу.

Теймур Максутов