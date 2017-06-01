Произошли изменения в составе Наблюдательного совета дебютанта «Топаз премьер-лиги» - бакинского «Сабаила».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, наставник молодежной (U-19) сборной Азербайджана Тебриз Гасанов и ведущий Турал Асадов по своему желанию покинули ряды Наблюдательного совета.

На их место назначены бывший вратарь национальной сборной Азербайджана, тренер бакинской школы «Манчестер Юнайтед» Джахангир Гасанзаде, а также заведующий отделом Министерства образования Васиф Мамедов.

Теймур Максутов