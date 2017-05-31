В рамках отборочного этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, 10 июня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова будет проведена игра между сборными Азербайджана и Северной Ирландии.

Не стоит откладывать покупку билетов на такой интересный матч.

Все желающие поболеть за национальную сборную могут уже сейчас приобрести билеты, которые продаются:

• В кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова;

• В кассах стадиона Баксель Арена;

• Торговом центре 28 Mall;

• Онлайн на сайте www.tickets.affa.az

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