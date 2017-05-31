В рамках отборочного этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, 10 июня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова будет проведена игра между сборными Азербайджана и Северной Ирландии.
Не стоит откладывать покупку билетов на такой интересный матч.
Все желающие поболеть за национальную сборную могут уже сейчас приобрести билеты, которые продаются:
• В кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова;
• В кассах стадиона Баксель Арена;
• Торговом центре 28 Mall;
• Онлайн на сайте www.tickets.affa.az
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