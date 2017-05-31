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Футбол Азербайджана

Нигерийский футболист, избивший жену-азербайджанку: «Жена моя, сам знаю, что делать» 31.05.2017 19:06

Нигерийский футболист Эрик Обидике, проживающий в Азербайджане, рассказал о нашумевшей истории с избиением жены.

1news.az со ссылкой на lent.az сообщал, что жена Эрика Обидике – Айтан (или Айсель, имя указано на отдельных ресурсах по-разному) обратилась в полицию с заявлением, что муж ее жестоко избил.

Сам Эрик Обидике в беседе с Qafqazinfo отметил, что история слишком преувеличена.

«Между мной и супругой имеются проблемы. Но не настолько, насколько пишут. Я спросил у Айтан, она сказала, что не говорила ни кому. Какой мужчина может сказать, что у него нет проблем дома. Если мы даже поспорили, это моя жена, сам знаю. Это же не касается других людей. Как будто у азербайджанских мужчин не бывает споров и драк в семье? Мы поругались, но историю слишком раздули».

Теймур Максутов

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