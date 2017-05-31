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Футбол Азербайджана

Лучший в мире фристайлер Сиан Гарнье и его команда сыграют в Баку против сборной MFL All Stars – ФОТО - ВИДЕО 31.05.2017 18:11

Сильнейший фристайлер мира Сиан Гранье вместе со своей командой прибывает в Баку, где сразится с лучшими футболистами первой мини-футбольной лиги Азербайджана (МФЛ). Об этом в материале ниже: 

Футбол, являющийся общепризнанным королём спорта, пустил свои корни настолько глубоко, что его «ответвления» уже давно зажили своей жизнью.

Так появились мини-футбол, футзал, пляжный футбол, являющиеся на сегодняшний день, отдельными самостоятельными единицами.

Помимо всех вышеперечисленных видов спорта, по миру, набирая всё большую популярность, шагает футбольный фристайлинг. Это поистине захватывающее зрелище, зародившееся на задворках улиц, полюбилось широкой публике и превратилось в крупное масштабное шоу одного или группы «актёров». Кто не согласится с тем, что фристайлеры, помимо уникальных мастерских футбольных навыков, обладают ещё и недюжинным актёрским потенциалом?

Как и у любого спортивного направления во фристайлинге есть свой король. Знакомьтесь, Сиан Гарнье - двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу по версии Masters of the Game и Red Bull Street Style.

На видео: Гарнье развлекает зрителей в центре Лондона

Сиан родился во Франции, где делал свои первые успешные шаги в профессиональном футболе. Самой большой мечте француза положила конец травма, полученная им в 2004 году. Однако Гарнье от мечты детства связать свою жизнь с футбольным мячом – не отказался. 

Начиная с 2005 года, он начинает продвигать на родине, так называемый, дворовой футбол, а затем отдаёт всё своё время футбольному фристайлу уже на профессиональной основе.

Нарабатывая всё новые скиллзы и трюки, Сиан нашёл реализацию своим футбольным амбициям именно во фристайлинге, и сделал он это блестяще.

Теперь о нём знают во всём мире, у него миллионы подписчиков в социальных сетях, а баттлы он проводит с самыми знаменитыми футболистами современности, среди которых и сам Неймар. Одним словом, так или иначе, Гарнье получил всё, о чём мечтал.


 
На видео: Сиан против звёзд мирового футбола



На видео: Баттл с Неймаром

Гарнье знаком азербайджанским любителям футбола, так как он уже приезжал в нашу страну в рамках промоушена Европейских Игр в 2015 году.

И теперь он возвращается вновь. На этот раз, всемирно известный фристайлер посетит Баку вместе со своей командой «Street Style Societe» (S3), которую он основал самолично.

Зарегистрируйтесь по ссылке. Участие бесплатное:

Əfsanəvi futbol fristayleri Sean Qarnyer MFL-ə qarşı!

В Баку Гарнье и его S3 приедут по приглашению азербайджанской любительской мини-футбольной лиги MFL, и в показательном матче, организованном при поддержке Red Bull, McDonalds и Muğan Bank, сыграют со сборной командой этого любительского чемпионата –MFL All Stars.

На видео: Гарнье устроил шоу для ничего не подозревающих зрителей

Мероприятие состоится 7 июня на полях спортивного комплекса Sportster, располагающегося на территории Бакинского Олимпийского Стадиона. Всех зрителей будет ожидать развлекательная программа.

Вход абсолютно бесплатный, поэтому каждый желающий сможет насладиться зрелищным шоу в исполнении фристайлеров с мировым именем и ребят из самой массовой азербайджанской любительской лиги.

По всем вопросам можно обращаться по следующим контактам:

050 355 66 04 - Акшин

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