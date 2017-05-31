Имя Эрик Обидике хорошо знакомо любителям азербайджанского футбола.

Как сообщает 1news.az, нигерийский футболист переехал в Азербайджан более 10 лет назад. Если быть точнее в 2005 году. Первым клубом Эрика был гусарский «Шахдаг».

Сейчас Эрику Обидике 37 лет. По крайней мере, он сам об этом говорил несколько лет назад. Хотя на некоторых сайтах указывается год рождения 21 июля 1985 года.

С профессиональным футболом он уже давно закончил, но на любительском уровне был засвечен на различных турнирах, в том числе в крупнейшей и первой в Азербайджане мини-футбольной лиге (МФЛ).

К слову профессиональная карьера у него особо не заладилась. Хотя в самом начале карьеры, в 2006 году, его даже на 4 года подписал бакинский «Нефтчи», но нигериец задержался в самом именитом клубе Азербайджана лишь на один сезон, да и то в дубле. Далее в его карьере были «Муган», «Туран», МОИК и «Шуша».

В период карьеры за «Муган» в 2009 году его даже обвиняли в продаже игр. После завершения карьеры Эрик работал, начиная от ресторанов, и заканчивая футбольным менеджером.

В 2009 году он женился на азербайджанской девушке, которая родила ему двух детей. Обидике выучил азербайджанский язык и обустроился в стране.

Возможно, о бывшем футболисте никто бы больше и не вспомнил, но Айсель Убидике на днях обратилась в полицию, и сообщила, что ее муж, гражданин Нигерии Эрик Самуэль Убидике жестоко избил ее, сообщает lent.az. Случай произошел в Сабаильском районе на улице Самеда Вургуна. Для определения степени тяжести побоев назначена экспертиза, проводится расследование. Чем завершится расследование, покажет время, но Эрик Обидике снова напомнил о себе.

Теймур Максутов