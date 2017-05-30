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Футбол Азербайджана

Как Камран Агаев набирает форму на сборах в Австрии – ВИДЕО 30.05.2017 12:51

Сборная Азербайджана по футболу проводит сборы в Австрии. 

Как сообщает 1news.az, сборы продляться до 3 июня, после чего национальная команда вернется в Баку.

Учитывая, что до завершения сборов остается всего лишь четыре дня, можно уже точно сказать, что запланированных ранее товарищеских матчей провести не удалось. Особыми подробностями австрийских сборов общественность также не балуют.

Официальная страница АФФА в социальной сети Фейсбук опубликовала видео с эпизодом из тренировки голкипера сборной Камрана Агаева, который уже несколько месяцев не имеет игровой практики. Но мало кто сомневается, что в воротах сборной в матче против Северной Ирландии будет именно Агаев.

Теймур Максутов

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