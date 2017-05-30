Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил назвал состав на товарищеский матч против Новой Зеландии, а также на игру отборочного раунда чемпионата мира 2018 года против Азербайджана, которая состоится 10 июня.

Как сообщает 1news.az, в список приглашенных вошли 25 футболистов.

Вратари: Майкл Макговен, Алан Маннус, Рой Кэрролл.

Защитники: Гарет Макоули, Джонни Эванс, Аарон Хьюз, Грэг Кэткарт, Крис Брант, Конор Маклафлин, Ли Ходсон, Райан Маклафлин, Адам Томпсон, Даниэль Лафферти, Том Флэнаган.

Полузащитники: Стивен Дэвис, Ниалл Макгинн, Оливер Норвуд, Шэйн Фергюсон, Стюарт Даллас, Мэтью Лунд, Пол Патон.

Нападающие: Кайл Лафферти, Джош Мадженнис, Лайм Бойс, Шей Маккартан.

Теймур Максутов