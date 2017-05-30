ФИФА ответило на запрос АФФА по поводу возможности выступать за сборную Азербайджана по футболу полузащитника агдамского «Карабаха» Ричарда Алмейды.

Как сообщает 1news.az, соответствующий комитет ФИФА рассмотрел обращение азербайджанской футбольной федерации и постановил доверить решение вопроса, в соответствии с действующими правилами, самой АФФА.

В итоге, после положительного решения АФФА, Алмейда сможет играть за национальную сборную Азербайджана. Об этом уже уведомлен главный тренер команды Роберт Просинечки.

Напомним, что Ричард Алмейда был привлечен на сборы национальной команды в Австрии. После положительного решения вопроса, не остается никаких препятствий, и Ричард Алмейда сможет сыграть за сборную Азербайджана в матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года против Северной Ирландии. Игра состоится 10 июня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Теймур Максутов