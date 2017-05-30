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Футбол Азербайджана

Как Рамиль Шейдаев выступал за «Жилину». Все голы - ВИДЕО 30.05.2017 15:33

Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев в матче последнего тура чемпионата Словакии оформил дубль.

Как сообщает 1news.az, «Жилина» на своем поле разгромила «Подберезову».

Шейдаев начал матч на скамейке запасных и провел на поле только 30 минут. Но и этого хватило, чтобы оформить дубль. Таким образом, сезон Шейдаев завершил на мажорной ноте.

Рамиль Шейдаев перешел в «Жилину» 11 февраля, и провел в клубе 3,5 месяца. За это время в высшей лиги чемпионата Словакии по футболу он провел 12 матчей. В семи из них выходил на поле в стартовом составе. В общей сложности провел на поле 656 минут. За это время забил 5 мячей. То есть, получается в среднем гол на каждые два матча, или же каждые 54 минуты.

Нельзя сказать, что Шейдаев показал в «Жилине» выдающийся футбол, и сыграл одну из главных ролей в чемпионстве клуба. Но статистика форварда, в целом, достаточно неплохая.

Первый гол Шейдаева за «Жилину», в матче против «Татран».

Второй гол, матч против «Тренчина» (1:2):

Третий гол Рамиля Шейдаева принес его клубу победу над «Михаловце» (1:0).

Рамиль Шейдаев оформляет дубль в последнем туре.

Рамиль Шейдаев успел забить два гола и за вторую команду «Жилины». В матче 3-го тура второго этапа 2-й Лиги Словакии против «Кошице» (5:1) он забил один гол.

А также отличился в матче против «Липтовски-Микулаша» (4:2).

Теймур Максутов

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