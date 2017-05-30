Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил выразил уверенность, что они смогут забить в матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года против Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в Баку Майкл О’Нил не сможет воспользоваться услугами аж троих нападающих. Конор Вашингтон пропустит игру из-за свадьбы, а Джейми Уард и Уил Григг из-за травмы.

В результате в заявку был включен Кайл Лафферти. Шей Маккартан был приглашен впервые, в то же время Джош Мадженнис и Лайм Бойс должны сыграть ключевую роль. «Я должен верить в команду, и в то, что мы забьем. У нас есть Джош и Лайм, которые достаточно хороши для этого. Также я уверен, если у Шея будет шанс показать себя, он не подведет. Также гол может прийти и от остальных футболистов», - сказал он.

Теймур Максутов