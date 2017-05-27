Голкипер национальной сборной Азербайджана по футболу Кямран Агаев, возможно, продолжит свою карьеру в России.

Как известно, азербайджанский вратарь не стал продлевать контракт с португальской «Боавиштой», в которой выступал на протяжении всего сезона, и на данный момент не закреплён ни за одним клубом. По заявлениям Агаева к нему поступали предложения из различных команд, но с выбором он не торопился.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на report.az, сейчас будущее Кямрана принимает более ясные очертания, так как он попал в сферу интересов российского «Амкара».

На данный момент Агаев вместе с национальной командой находится на сборах в Австрии, где его и заприметили скауты пермского клуба.

Сообщается, что уже начались переговоры между клубом и менеджером футболиста, и вероятность перехода Агаева в российский чемпионат очень велика.

Отметим, что «Амкар» завершил сезон 2016/2017 российской Премьер-лиги на 10-м месте.

Фарида Расулова