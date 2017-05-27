USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent51.12
WTI48.50
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.07
Nikkei 22519 693.93
Футбол Азербайджана

Кямран Агаев подпишет контракт с клубом из российской Премьер-лиги? 27.05.2017 18:15

Голкипер национальной сборной Азербайджана по футболу Кямран Агаев, возможно, продолжит свою карьеру в России.

Как известно, азербайджанский вратарь не стал продлевать контракт с португальской «Боавиштой», в которой выступал на протяжении всего сезона, и на данный момент не закреплён ни за одним клубом. По заявлениям Агаева к нему поступали предложения из различных команд, но с выбором он не торопился.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на report.az, сейчас будущее Кямрана принимает более ясные очертания, так как он попал в сферу интересов российского «Амкара».

На данный момент Агаев вместе с национальной командой находится на сборах в Австрии, где его и заприметили скауты пермского клуба.

Сообщается, что уже начались переговоры между клубом и менеджером футболиста, и вероятность перехода Агаева в российский чемпионат очень велика.

Отметим, что «Амкар» завершил сезон 2016/2017 российской Премьер-лиги на 10-м месте.

Фарида Расулова 

1319количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
ADA отмечает выпуск 180 студентов и победу шести лучших студенческих проектов – ФОТОСтали известны сроки проведения поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором МакгрегоромМария Захарова: «Азербайджанские огурцы - лучшие»Айгюн Кязимова хочет стать сотрудницей Службы госбезопасностиРоналду добровольно заплатил 6 млн. евро, чтобы не получить тюремный срокОтец на грузовике задавил собственного ребенкаForbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов 2017 годаМария Захарова: Работа Мехрибан Алиевой вызывает искреннее уважение и восхищениеАриана Гранде даст благотворительный концерт в память о жертвах терактаУмер политолог и экс-советник президента США Збигнев Бжезинский

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 мая19:34 Сэйву вратаря сборной Португалии Руи Патрисиу поставили памятник - ФОТО - ВИДЕО19:21 Президент Азербайджана обратился к участникам V Международного конгресса «Бакинские дни сердца»19:17 В Москве отметили государственный праздник Азербайджана – День Республики - ФОТО18:54 Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики18:32 Компания Huawei объявляет программу развития по ИКТ для азербайджанских студентов18:15 Кямран Агаев подпишет контракт с клубом из российской Премьер-лиги?18:11 Франгиз Ализаде. Азербайджан отмечает юбилей великого композитора современности - ФОТО17:50 Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики17:43 Гран-при Монако: Кими Райкконен выиграл первый поул с 2008 года! Хэмилтон провалил квалификацию - ФОТО17:13 Жозе Моуринью проводит отпуск на Гран-при Монако Формулы-1 – ФОТО17:05 Ильхам Алиев поздравил глав Непала и Эфиопии с национальными праздниками16:42 Али Масимли: Прозрачное управление и открытые реформы могут вернуть МБА прежние позиции16:23 Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры16:04 Гран-при Монако: Феттель, Райкконен и Ботас – лидеры субботней практики перед квалификацией15:42 Марио Балотелли: «Думаю, мне придется убить Месси и Роналду»