Национальная сборная Азербайджана продолжает сборы в Австрии.

Как сообщает 1news.az, сборы продляться до 3 июня, после чего команда вернутся в Баку. Пока на сборах не участвует Рамиль Шейдаев, который должен присоединиться к команде позже.

Также пока неизвестно, сыграет ли сборная в Австрии товарищеские встречи, проведение которых было запланировано ранее. Несколько дней назад Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов сообщал, что пока конкретных договоренностей нет, но переговоры ведутся.

Вместе с тем, на сборах участвует Ричард Алмейда, но сыграет ли он в матче против Северной Ирландии пока неизвестно. Все зависит от решения ФИФА. Будет ли оно принято до матча или после, неизвестно.

Теймур Максутов