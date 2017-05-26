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Футбол Азербайджана

Национальная команда продолжает сборы в Австрии – ФОТО 26.05.2017 12:05

Национальная сборная Азербайджана продолжает сборы в Австрии. 

Как сообщает 1news.az, сборы продляться до 3 июня, после чего команда вернутся в Баку. Пока на сборах не участвует Рамиль Шейдаев, который должен присоединиться к команде позже.

Также пока неизвестно, сыграет ли сборная в Австрии товарищеские встречи, проведение которых было запланировано ранее. Несколько дней назад Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов сообщал, что пока конкретных договоренностей нет, но переговоры ведутся.

Вместе с тем, на сборах участвует Ричард Алмейда, но сыграет ли он в матче против Северной Ирландии пока неизвестно. Все зависит от решения ФИФА. Будет ли оно принято до матча или после, неизвестно. 

Теймур Максутов

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