Сегодня в Нахчыване стартует Кубок Гейдара Алиева по футболу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ПФЛ, игры пройдут на местном городском стадионе с участием четырех команд – «Араз Нахчыван», «Миль-Муган», «Загатала» и МОИК. В четверг состоялась жеребьевка соревнования, с участием представителей клубов и ПФЛ. В первом туре между собой сыграют следующие пары:

«Араз Нахчыван» - «Миль-Муган»

«Загатала» - МОИК

Турнир проходит при организации Министерства молодежи и спорта Нахчывана, а также ПФЛ.

Теймур Максутов