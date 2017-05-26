Чемпион Азербайджана агдамский «Карабах» определился с планом подготовки.

Как сообщает 1news.az, команда соберется 1 июня и приступит к подготовке к новому сезону.

Футболисты, находящиеся в составе сборной и готовятся к матчу отборочного этапа чемпионата мира 2018 года против Северной Ирландии, который состоится 10 июня в Баку, присоединяться к команде позже.

Напомним, что «Карабах» стартует со второго отборочного этапа Лиги чемпионов. 19 июня станет известен соперник. Первые матчи пройдут 12/12 июля, ответные 19/20.

Теймур Максутов