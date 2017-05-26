Известный азербайджанский журналист и комментатор Рустам Эфсерли назначен на должность главы департамента медиа и маркетинга ФК «Нефтчи».

Как сообщает 1news.az, о назначении Эфсерли официально будет объявлено 1-го июня.

Отметим, что Рустам Эфсерли в разное время работал в футбольных клубах «Симург» и АЗАЛ. Последние 2 года он был главой группы комментаторов на телеканале CBC Sport. Также является автором и ведущим единственной в Азербайджане телепрограммы об итальянском футболе - Kalçiomania.

Мурад Ахундов