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Футбол Азербайджана

Стюард Бакстер: «Успехи Ндлову в Азербайджане недостаточны для вызова в сборную. Азербайджан – это не Италия» 26.05.2017 15:08

Главный тренер сборной ЮАР по футболу Стюард Бакстер назвал причину, из-за которой не пригласил в национальную команду нападающего «Карабаха» Дино Ндлову.

«Я встречался со сборной Азербайджана 4 раза, когда возглавлял сборную Финляндии, - передает 1news.az со ссылкой на Soccerladuma слова Бакстера. – Могу сказать, что азербайджанская Премьер-лига неплохая, хотя и нестабильная. Если быть откровенным, я считаю, что на данный момент есть форварды лучше, чем Дино Ндлову.

Тем не менее, я буду следить за ним, если он продолжит выходить на поле и забивать. Я могу даже поехать в Азербайджан, чтобы наблюдать за его игрой. Но, на данный момент, думаю, что успехи Дино Ндлову в Азербайджане недостаточны для вызова в сборную. Азербайджан – это не Италия. Пусть Дино продолжает играть. Он будет находиться в моем поле зрения».

Мурад Ахундов

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