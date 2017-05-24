Агдамский «Карабах» все еще находится в поисках центрального нападающего.

Как передает 1news.az со ссылкой на итальянские СМИ, в этот раз чемпион Азербайджана нацелился на форварда итальянского «Трапани» Никола Ситро. Если сделка состоится, то футболист получит 900 тысяч евро за 3 сезона.

Отметим, что Ситро с 2014-го года выступает в «Трапани», который в нынешнем сезоне занял 19 место в Серии В и покинул второй по силе итальянский дивизион. 27-летний форвард вышел на поле в 30 матчах, где отметился 5 голами.

Мурад Ахундов