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Футбол Азербайджана

Игорь Обухов: «Рамиль Шейдаев живет футболом, играет в него и получает удовольствие» 24.05.2017 14:36

Вратарь молодежной сборной России Игорь Обухов, поигравший за «Зенит», «Зенит-2» и «Тюмень», поделился мнением с корреспондентом «Р-спорт» касательно бывшего товарища по команде Рамиля Шейдаева, который летом прошлого года сменил российское гражданство на азербайджанское.  

Рамиль Шейдаев, который вырос в «Зените-2», выбрал сборную Азербайджана, а не России. Ты понимаешь его выбор?

- Я не знал, что он выберет сборную Азербайджана. Не успел задать ему вопрос, с чем это связано и почему принял такое решение. Принял, значит, посчитал нужным. Сделал правильно, наверное. Никто его осуждать не будет, тем более я. Я его только поддержу и пожелаю удачи.

- Многие эксперты считают, что сборная России упустила классного форварда. В чем его главные козыри?

- Он с пеленок полюбил футбол и футбольный мяч. Рамиль действительно живет футболом, играет в него и получает удовольствие. Большой молодец, профессионал. Обидно, что мы потеряли такого игрока. Он таранный форвард, который идет напролом, ничего не боится, бьется ради команды. Его эмоции всегда искренние, он душой болел за команду и делал все возможное для того, чтобы она победила. Эти эмоции не только меня вдохновляли, но и всю команду. 

Мурад Ахундов

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