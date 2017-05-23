Сборная Азербайджана (U-23) по футболу выиграла золотые медали игр Исламской солидарности.

Азербайджанская молодежная команда оказалась лучшей в турнире из восьми команд, обыграв в финале Оман (2:1).

В первую очередь, надо отметить, что это первый официальный международный турнир, который когда-либо выигрывала футбольная сборная Азербайджана.

Самым главным успехом национальных команд по футболу мы до этих пор считали выступление национальной сборной в отборочном этапе чемпионата мира 2018 года, в котором мы все еще не потеряли шансы на успешное завершение квалификации.

По крайней мере, до 10 июня, когда предстоит игра не на жизнь, а на смерть против Северной Ирландии, это будет так.

Но в преддверии, возможно, самого важного матча в истории национальной сборной Азербайджана, молодежная сборная порадовала нас своим выступлением на Исламиаде. Да, это не чемпионат мира или Европы, но как отметил после матча капитан сборной Руслан Абышов, они хотели бы выигрывать мировые и континентальные первенства, но надо реально оценивать свои возможности. И это действительно так.

Я думаю, многие любители азербайджанского футбола помнят времена, когда наша сборная U-21 семь лет не могла одержать победу в официальных матчах.

Поэтому повышать слишком высоко планку по отношению к нашим молодежным сборным все-таки не стоит.

Вопрос в том, что сборная выполнила стоящую перед ней задачу – стала победителем 4-х Игр исламской солидарности, которые проходили в родных стенах. И на сегодняшний день – это успех.

Если кто-то считает, что остальные семь сборных приехали в Баку, чтобы собственноручно вручить золотые медали азербайджанской команде, пусть послушает главных тренеров сборных Марокко, Алжира или Омана после матчей с Азербайджаном.

Алжирцы и вовсе в полуфинальном матче забыли о существовании правил, и демонстрировали очень грубый футбол, а скамейка запасных постоянно провоцировала арбитров, и нагнетала обстановку. Вряд ли бы этим занимались представители команды, которая приехала в Баку отбывать номер. Ниже по видео радость сборной Алжира, которая стала третьей в Баку, и разочарование проигравшего Камеруна.

Да, сборные приехали не сильнейшими составами. На примере Турции мы в этом можем убедиться. Но для турнира по Исламиаде нет официального окна ФИФА и УЕФА, а значит, клубы имеют полное право не отпускать своих футболистов.

Сборная Азербайджана также могла быть посильнее, но в целом, состав был оптимальным. Думаю, сборную не поняли бы, если в родных стенах команда играла вторым или третьим составом.

Важный момент - состав сборной, практически полностью состоит из азербайджанских футболистов. Состав собран без натурализованных легионеров. Возглавлял команду Яшар Вагабзаде, который уже много лет работает в системе юношеских и молодежных сборных, и два цикла руководит U-21. Возможно, кому-то покажется, что Яшар Вагабзаде не самый яркий представитель тренерского мостика Азербайджана, но согласитесь, приятнее, когда победу одерживает местный специалист.

Более того, его подопечные - это футболисты, многие из которых прошли через юниорские и юношеские сборные, и они – это будущее азербайджанского футбола. Каким будет это будущее, зависит от того, как данные футболисты будут относиться к своему делу.

Эльнур Джафаров, который просидел всю Исламиаду на скамейке, «выстрелил» года два назад, получил вызов в сборную, а в прошлом году его ожидали в португальской «Примейре». Но Джафаров не совсем верно подошел к своей карьере. Как результат, о нем стали забывать.

Мирабдулла Аббасов, усвоив, что у него мало шансов пробиться в основной состав «Нефтчи», сначала уехал в аренду в Латвию, а прошедший сезон очень уверенно провел в «Сумгайыте».

Два примера разного отношения к делу. И от футболистов, победивших на Исламиаде, ждут именно правильного отношения к своей работе. ​

Джошгун Диниев и Махир Мадатов в этом сезоне часто выходили в основе «Карабаха». Пожалуй, два самых перспективных футболиста из нынешнего состава. Надо понимать, что они лишь в начале своей карьеры. И им необходимо еще много работать над собой, чтобы мечта о мировом или континентальном первенстве, и Евро-2020 в частности, претворились в жизнь.

А пока, нам остается только порадоваться успеху наших ребят и поздравить АФФА с хорошо проделанной работой. Уже сейчас понятно, что результат Исламиады – закономерный, и с такими ребятами будущее у нашего футбола однозначно есть.

Теймур Максутов