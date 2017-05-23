В ходе подготовки к новому сезону «Габала» приступила к «чисткам» в команде.

Как сообщает 1news.az, капитан команды Рашад Садигов, а также Сергей Зенев, Тео Уикс, Рафа Сантос и Магомед Мирзабеков покинули команду. Ни с одним из вышеперечисленных футболистов контракт не был продлен. Информацию подтвердил менеджер «Габалы» Сабухи Сафиярлы.

Он также отметил, что «Габала» пока не определилась с новыми трансферами.

Напомним, что днем ранее клуб расстался с полузащитником Рашадом Эюбовым, который перешел в «Сумгайыт».

Мурад Ахундов