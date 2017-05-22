Капитан футбольной сборной Азербайджана на Играх Исламской солидарности Руслан Абышов поделился своим мнением о победе.

Футболист ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент 1news.az.

- Очень рад победе на Исламских играх, - начал разговор Руслан Абышов, - Мы попали в тяжелую группу, но смогли из нее выйти. Считаю, что в целом, выступили достойно. Понимали, что играем в родных стенах, и все от нас ждут победы. Многие азербайджанские спортсмены выиграли золотые медали. Это придавало нам дополнительную ответственность.

В матче против Омана (2:1) провели два разных тайма, что связано с усталостью. В первом тайме мы играли очень хорошо, а во втором послабее. Самое главное, что завоевали золотые медали.

Сейчас надо забыть об этой победе, и сконцентрироваться на предстоящем матче национальной сборной против Северной Ирландии.

- После 2:0 была усталость, или же сборная думала о том, чтобы сохранить счет?

- Нет, это была усталость. За 13 дней мы провели пять матчей. Это не может не оказывать влияния на футболистов. Но футболисты играли до последнего, и одержали победу. Хотели не пропустить гол и попасть в историю Исламиады, но не вышло.

- Много было разговоров относительно уровня турнира, что в Баку приехали слабые сборные. Что думаете на этот счет?

- Я так не считаю. Посмотрите на наши матчи в группе. Марокко и Камерун очень сильные сборные. Нашей первоначальной целью было выйти из группы. Дальше уже концентрировались на один конкретный матч. В карьере любого игрока это большое достижение. Конечно же, мы хотели бы побеждать на чемпионата мира и Европы, но надо трезво оценивать ситуацию.

- До Исламиады вы говорили, что медали больше нужны молодым игрокам. Что думаете сейчас?

- Завоевать медаль – большой успех для всех. Но для молодых игроков – это большая мотивация. Они только в начале своего футбольного пути. И должны работать над собой, чтобы добиться еще большего успеха.

- А какое место в вашей карьере занимает победа на Исламиаде?

- Я становился и чемпионом Азербайджана, но, конечно же, медаль Исламских игр займет особое место в моей карьере. Исламиада – это соревнование, которое создало большой ажиотаж. Мне кажется, что эта медаль самая важная.

- Когда возникла уверенность в том, что можете победить?

- После выхода из группы, подумали, что можем стать чемпионами. Почему нет?

Теймур Максутов