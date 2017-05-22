Главный тренер сборной Азербайджана по футболу (U-23) Яшар Вахабзаде ответил на вопросы журналистов после победы в финале Исламских Игр над Оманом (2:1).
«Мои футболисты провели хороший первый тайм, однако после двух забитых голов расслабились, - передает 1news.az слова Вахабзаде. – В команде чувствовалась усталость, так как они провели свой 5-й матч за очень короткий срок. Хочу сказать своим игрокам спасибо за важнейшую победу».
- Не боялись потерять преимущество после гола Омана?
- Если честно, боялись. Но наши футболисты смогли собраться вовремя.
- Можно ли назвать эту победу самым большим достижением азербайджанского футбола?
- На сегодняшний день – да. Однако я верю, что основная сборная добьется еще больших успехов.
- Наверняка, после этого успеха у вас появится желание поработать и с основной сборной…
- Нет, я не такой человек. Я стараюсь максимально хорошо выполнить ту работу, которую мне доверяют.
- Кого бы назвали лучшим футболистом в своей команде?
- Не хотелось кого-либо отметить. Футбол – коллективная игра. Все ребята одинаково хотели выиграть золото Исламиады.
- Остались ли довольны игрой своих подопечных? Над чем будете работать после турнира?
- Связь между линиями была слабой. Футболисты «Карабаха» и «Габалы» присоединились к нам за 2 дня до начала турнира, поэтому в команде были проблемы с взаимопониманием.
- Какой матч получился самым тяжелым?
- Думаю, что финальный матч. Мы очень волновались.
Мурад Ахундов