Форвард сборной Азербайджана Агабала Рамазанов поделился своим мнением о победе на Играх Исламской солидарности в Баку.

Футболист ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент 1news.az.

«Победа на Исламских играх – это успех, который никогда не забудется, - начал разговор Агабала Рамазанов, - Думаю, что эта победа стала очень важным трамплином для будущих поколений. Мы старались во благо этого. Чтобы в будущем футболисты знали, что мы сделали этот шаг.

У нас было не так много времени для подготовки к матчам. Но финальный матч – это одна игра, на которую каждый выкладывается на все 100%. Во втором тайме я бы не сказал, что мы сыграли хуже. Просто мяч был больше у них, и нам приходилось больше бегать. Возможно, счет 2:0 немного успокоил нас. Но гол Омана вернул все на свои места, мы смогли собраться.

Конечно же, хотелось бы завершить турнир без пропущенного мяча, но что поделать. После матча я сказал Шахруддину, весь турнир берег ворота, а в финале пропустил с 25 метров. Я, конечно же, шучу. Шахруддин очень помог нам на турнире.

Самой тяжелой игрой был матч с Марокко (0:0). Эта была третья игра в группе, и многое решала.

Я не думаю о призовых. Самое главное – это заработанная медаль. После матча нам сказали, что наши старания не пропадут даром».

Теймур Максутов