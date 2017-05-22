«Габала» планирует усилиться бывшим защитником «Карабаха» Ильгаром Гурбановым.

Как передает 1news.az со ссылкой на sport24.az, 31-летним защитником интересовались такие клубы, как «Сабаиль», «Нефтчи» и «Сумгайыт», однако он выбрал вариант с «Габалой».

Сообщается, что футболист в скором времени подпишет контракт с габалинцами.

Ильгар Гурбанов является воспитанником турецкого «Фенербахче». Он выступал за «Карабах» с 2011-го года, однако клуб расстался с ним после окончания прошлого сезона.

Мурад Ахундов