Нападающий «Бурсаспора» и сборной Азербайджана по футболу Дениз Йылмаз может продолжить карьеру в другом клубе турецкой Суперлиги.
Как передает 1news.az со ссылкой на Fotomac, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Османлыспор», которым руководит бывший наставник «Бурсаспора» Хамза Хамзаоглу.
Стоит отметить, что ранее «Бурсаспор» отстранил Йылмаза от команды из-за низкой результативности. Ранее местные СМИ заявили о том, что форвард сборной Азербайджана покинет турецкий клуб по окончанию сезона.
Мурад Ахундов