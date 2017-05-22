Рашад Садигов: «У нас было не так много времени для подготовки. Многие игроки присоединились к сборной за два дня до матча»



Сборная Азербайджана по футболу (U-23) пробилась в финал Игр Исламской солидарности, где 21 мая встретится с Оманом