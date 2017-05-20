Сборная Азербайджана по футболу (U-23) пробилась в финал Игр Исламской солидарности, где 21 мая встретится с Оманом.

В преддверии решающей встречи 1news.az сделал интервью с самым опытным членом сборной Рашадом Садиговым.

- Какое впечатление у вас оставила игра команды в полуфинале? Соперник был уверен, что Азербайджан победил за счет арбитра.

- Не знаю, какую цель преследовал их тренер, когда говорил такое. Мы создали порядка 6-7 голевых эпизодов. А что создали они? 2-3 удара издалека. Судья что дал нам пенальти, или не назначил 11-метровый в наши.

Напротив, они играли очень грубо. Как минимум, 2-3 их игрока должны были получить красную карточку. Но и этого не было.

Мы сыграли очень хорошо и одержали заслуженную победу.

- Вы отметили, что команда создала много моментов. Но забили всего лишь два гола. Говорит ли это о проблеме с реализацией?

- Нет, я бы так не сказал. Невозможно каждый голевой эпизод воплощать в гол. Иначе в футболе будут хоккейные счета.

- Какую игру вы считаете лучшей для сборной?

- Думаю, что матч против Алжира был лучшим. Я также связываю это с тем, что наша группа была значительно сильнее. Все наши соперники по группе были сильнее Алжира. Кроме того, у нас было не так много времени для подготовки. Многие игроки присоединились к сборной за два дня до матча. Я приехал сразу после финала Кубка в Нахчыване, провел одну тренировку, и сразу первая игра. Нам не хватало взаимопонимания. Но после четырех матчей ситуация налаживается. В финале будем играть только на победу.

- Вы играете сейчас в центре защиты, куда вас в последнее время начал ставить в клубе Григорчук. То есть, Яшар Вагабзаде изначально рассчитывал на вас в этом роли?

- В клубе я играл и в центре поля и защиты. Нет большой разницы. Куда посчитает нужным ставить тренер, там и буду играть. Главное помочь команде.

- Что значит для вас лично играть на Исламиаде?

- Отрадно, что такое событие проходит у нас в стране. Я очень рад участвовать здесь. Не каждому футболисту это удается. И рад, что могу помочь сборной.

Теймур Максутов