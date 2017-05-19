Форвард сборной Азербайджана Ренат Дадашов сегодня подписал первый профессиональный контракт.

Как сообщает 1news.az, Дадашов, которому на днях исполнилось 18 лет, подписал соглашение с «Айнтрахтом».

Контракт рассчитан на три года. Ренат вернулся в свой бывший клуб в январе этого года, и успел забить семь мячей.

Спортивный директор клуба Фреди Бобич после подписания контракта отметил, что игра футболиста во второй половине чемпионата полностью убедила их подписать контракт. «У него очень большой потенциал, который мы хотим развивать».

Сам Ренат отметил, что очень рад начать профессиональную карьеру в «Айнтрахте». «Хотел бы поблагодарить клуб, а также семью и друзей за поддержку».

Напомним, что Ренат Дадашов приглашен на сборы нациоанльной команды Азербайджана в преддверии матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу против Северной Ирландии. Игра состоится в Баку 10 июня.

Теймур Максутов