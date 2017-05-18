Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов после победы Азербайджана (U-23) над Алжиром (2:0) в полуфинале Исламиады ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент 1news.az

- Отрадно, что сборная пробилась в финал, - начал разговор Эльхан Мамедов, - Мы постепенно приближаемся к максимальной задаче. Важно и то, что сборная не пропустила голов. Это показывает, что игроки показывают очень отважный футбол. В сегодняшнем матче шла открытая игра. У соперника также были возможности забить, но в целом, шансов у нас было больше. В финал мы пробились, добившись уверенной победы.

- Будет ли награждена сборная за выступление на Исламиаде?

- Конечно же, футболисты будут награждены и со стороны АФФА. Но для начала, давайте достигнем цели, после объявим об этом сборной.

- В продаже не осталось билетов, но сборная остается без поддержки. С чем это связано?

- В организационном комитета Исламских игр есть менеджер по спортивным вопросам. Я спросил у него то же самое. Я хотел купить 20 билетов на игру, но не смог найти их в продаже, так как они были распроданы. Но на стадионе мы не увидели болельщиков. Видимо, это связано со временем проведения матча. Сегодня рабочий день все-таки. Кроме того, до Мардакян тяжело добираться.

- Стали ли известны сроки сборов национальной сборной в Австрии?

- С 20 мая по 5 июня мы будем в Австрии.

- Пришел ли ответ от ФИФА по поводу Ричарда Алмейды?

- Нет, мы все еще ждем. Мы попросили ФИФА несколько ускорить процесс, поскольку приближаются официальные матчи. Такие вопросы рассматриваются в течение 4 недель. Это попадает ориентировочно на 5 июня.

Теймур Максутов