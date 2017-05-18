Главный тренер сборной Азербайджана (U-23) Яшар Вагабзаде после победы над Алжиром в полуфинале (2:0), прокомментировал игру команды.

«Мы знали, что нас ждет тяжелая игра, - передает 1news.az слова Яшара Вагабзаде, - Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу и добытую победу. Мы изучили игру соперника. У них есть индивидуально сильные игроки. Мы постарались их прикрыть. Они также активно используют фланги. Думаю, мы превзошли соперника.

Отрадно, что за четыре игры мы не пропустили ни одного гола. Это заслуга всей команды, а не только защиты. Мы обороняемся командно. Постараемся не пропустить и в финале.

Я не понимаю, почему соперник недоволен работой судей. Разве они забили гол, а судья не засчитал, или показал им красную карточку или что-то еще?

Что касается болельщиков, то эта игра проходили далеко от города, в дневное время. Поэтому на стадионе было мало болельщиков. Думаю, на финальной игре их будет гораздо больше».

Теймур Максутов