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Футбол Азербайджана

Главный тренер сборной Алжира обвинил судей в поражении от Азербайджана 18.05.2017 16:05

Главный тренер сборной Алжира по футболу Амир Шафик прокомментировал поражение сборной в матче против Азербайджана в полуфинале Исламиады.

«В первую очередь, хотел бы поблагодарить хозяев поля. Мы не смогли хорошо изучить соперника. Тем не менее, рассчитывали на победу. Но никогда нельзя предсказать, как все сложится.

Судьи в этой игре были не справедливы. Особенно это касается бокового судьи. Он не фиксировал положения вне игры. Также нам были показаны несправедливые желтые карточки. Но мы приехали сюда с игроками до 20 лет, и главная цель была учиться. Что касается Азербайджана, то у вас хорошая команда, и она не нуждалась в поддержке арбитров. Мы не пытались оказывать давление на арбитров. Просто я считаю, что они были не справедливы. И это нельзя было не увидеть».

Теймур Максутов

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