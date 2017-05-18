После полуфинального матча футбольного турнира Исламских Игр между Азербайджаном и Алжиром произошел неприятный инцидент.
Как сообщает 1news.az, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу нашей команды, которая вышла в финал турнира. Алжирские футболисты, раздосадованные поражением, разбили окна и двери раздевалки. А один из игроков бросил на землю форму сборной Азербайджана и прошелся по ней.
На пресс-конференции главный тренер сборной Алжира Амир Шафик обвинил судей в несправедливости, а также сказал, что не ничего не знает про случившееся.
Теймур Максутов