После полуфинального матча футбольного турнира Исламских Игр между Азербайджаном и Алжиром произошел неприятный инцидент.

Как сообщает 1news.az, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу нашей команды, которая вышла в финал турнира. Алжирские футболисты, раздосадованные поражением, разбили окна и двери раздевалки. А один из игроков бросил на землю форму сборной Азербайджана и прошелся по ней.

На пресс-конференции главный тренер сборной Алжира Амир Шафик обвинил судей в несправедливости, а также сказал, что не ничего не знает про случившееся.

Теймур Максутов