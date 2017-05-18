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Футбол Азербайджана

«Исламиада»: Сборная Азербайджана по футболу в финале – ОБНОВЛЕНО 18.05.2017 14:27

Сборная Азербайджана по футболу (U-23) сегодня в полуфинальном матче Игр Исламской солидарности сыграла против Алжира.

Как сообщает 1news.az, игра завершилась победой подопечных Яшара Вагабзаде со счетом 2:0. Отличились капитан Руслан Абышов и Магсад Исаев. Таким образом, в финале 21 мая сборная Азербайджана сыграет с победителем пары Камерун - Оман. 

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Магсад Исаев забивает второй мяч в ворота сборной Алжира. На 58-ой минуте матча он точно пробил в дальний от вратаря угол. Сборная Азербайджана приближается к финалу. 

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Руслан Абышов выводит сборную Азербайджана вперед в матче против Алжира. На 39-ой минуте после подачи со штрафного, исполненного Агабалой Рамазановым, голкипер гостей парировал удар Абышова, но защитник "Нефтчи" сам же добил мяч в ворота. 1:0 - сборная выходит вперед. 

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Игра началась

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Стали известны стартовые составы:

Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Садиг Гулиев, Рашад Садигов, Джошгун Диниев, Эльшан Абдуллаев, Агабала Рамазанов, Махир Мадатов, Руслан Абышов, Магсад Исаев, Азер Салахлы, Вугар Мустафаев

Алжир: Шамседие Рахмани, Абделгани Бозеди, Мохамед Касеф, Ахмед Гагаа, Юсеф ДУар, Адбдерахим Хамра, М`хамед Меруни, Закариа Наиджи, Исмаил Саади, Фарид Эль Мелали, Тайеб Мезиани. 

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Напомним, что Азербайджан вышел из группы со вторым местом, набрав 5 очков. Обыграв Саудовскую Аравию со счетом 2:0, азербайджанская команда сыграла в нулевую ничью с Камеруном и Марокко. В другом полуфинале сразятся Камерун и Оман.

За час до начала матча "Далга Арена" абсолютно пуста. Учитывая, время начала матча в рабочий день, да и месторасположение стадиона, вряд ли стоит ждать аншлага. 

Теймур Максутов

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