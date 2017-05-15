В Баку отметили Всемирный день футбола и дружбы.

Как сообщает 1news.az, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова прошла акция, приуроченная к Всемирному дню футбола и дружбы.

Подобные акции, продвигающее мир, дружбу, равенство и здоровый образ жизни, в эти дни проходят в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Десятки тысяч детей и взрослых участвуют в дружеских матчах, открытых тренировках, флэшмобах, телемарафонах и спортивных праздниках. Участников по всему миру поддерживают известные футболисты, тренеры, телеведущие и артисты.

Впервые «день Футбола и Дружбы» был провозглашен в 2014 году юными послами Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» (Football For Friendship), проходящей при поддержке ФИФА и УЕФА. В этот день, каждый, кто разделяет важнейшие общечеловеческие ценности, такие как равенство, уважение к другим культурам и мирное существование, повязывает на руку сине-зеленый браслет дружбы. Синяя нить браслета символизирует мирное небо, а зеленая – футбольное поле, доступное каждому.

В Баку к послам ценностей проекта присоединились известный телеведущий, посол Первых европейских игр и 4-ых Игр исламской солидарности Гаджи Нуран, футболист клуба «Карабах» и национальной сборной Азербайджана Гара Гараев, известный деятель культуры, заведующий сектором в Министерстве культуры и туризма Азербайджана, главный редактор журнала «Mədəniyyət.az» Зохра Алиева, президент ФК «Шахдаг» Арастун Нифтиев, почетный член Федерации шаолиньских боевых искусств, чемпион мира и Европы по боевым искусствам Тофиг Абышлы, известный художник, мастер спорта по вольной борьбе Джейхун Абдуллаев, и журналист раздела «Бомонд» информационного агентства www.1news.az Феликс Вишневецкий.

На мероприятии представители Азербайджана в проекте «Футбол для дружбы»-2017 Ряван Казымов и Асеф Айдамиров надели символические браслеты звездным послам.

«Если не будет мира, то не будет профессионального спорта и здорового образа жизни. Я, как Посол Первых Европейских Игр и 4-ых Игр Исламской Солидарности, твердо поддерживаю мир и благополучие. Желаю организаторам и участникам проекта «Футбол для дружбы» всяческих успехов», - сказал популярный телеведующий Гаджи Нуран.

«Такие проекты, как «Футбол для дружбы», надо всегда поддерживать. Ведь спорт - прежде всего здоровье нации, здоровое поколение. А этот проект не только призывает народы мира к спорту, но и объединяет детей и спортсменов более 60 стран. Можно лишь пожелать успехов всем участникам проекта, а «Футболу для дружбы» долголетия», - сказала Зохра Алиева.

«Я всегда агитировал здоровый образ жизни, ведь у меня медицинское образование и достаточно продолжительная спортивная карьера, - сказал Тофиг Абышлы. - Практически все виды спорта, в особенности футбол, призывают молодежь к активному образу жизни. Думаю, что этот проект важен не только самим футболистам, но и всем, кто посылает планете Земля весть о мире, свою добрую волю».

Мастер спорта по вольной борьбе Джейхун Абдуллаев считает, что инициатива собрать детей из четырех континентов похвальна. «Таких проектов должно быть много. Они создают стимул детям всего мира и шанс общения со своими сверстниками. В сегодняшней нестабильной ситуации в мире этот проект большой позитивный призыв к миру, сплочению, здоровью и спорту», - сказал он.

«Замечательный проект. Я очень рад, что дети из Азербайджана уже второй год подряд участвуют в проекте «Футбол для дружбы». Наша задача развивать детский футбол, воспитывать толерантность и уважения к различным культурам и национальностям у детей. Ведь дети наше будущее», - заявил футболист ФК «Карабаха» и национальной сборной Азербайджана Гара Гараев.

«Очень рад тому, что и юный азербайджанский футболист и юный журналист стали участниками международного проекта «Футбол для дружбы». Это отлично, что для детей создаются такие возможности именно в юном возрасте, таким образом, создается определенный фундамент для будущих успехов, а они уверен обязательно будут!», - подчеркнул журналист раздела «Бомонд» информационного агентства www.1news.az Феликс Вишневетский.

«Футбол для дружбы» учит людей миру и дружбе не зависимо от пола, возраста и физических возможностей. Очень рад, что футбольный клуб «Шахдаг» был приглашен в программу, в качестве локального оператора. Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем провести финал у нас в стране и пригласить детей со всего света в Азербайджан» - заявил вице-президент футбольного клуба «Шахдаг» Рустам Азимов.

Всемирный «день Футбола и Дружбы» празднуется более чем в 60 странах мира, в том числе в России, США, Бразилии, Индии, Китае, Германии, Франции, Алжире, Сирии, Ираке, Японии и других странах. За время проведения более 400 тысяч человек были вовлечены в праздничные мероприятия. Всемирный день футбола и дружбы поддержали сотни футболистов, в том числе Франц Беккенбауэр, Андрей Аршавин, Дидье Дрогба, Мичель Сольгадо, Бранислав Иванович, Теодорас Загаракис, Витор Байа и другие звезды из мира футбола.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Дружба, мир и равенство - ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран.

Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.