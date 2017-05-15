Серебряный призер азербайджанской Премьер-лиги «Габала» получила право начать борьбу в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

Как сообщает 1news.az, габалинский клуб завоевал это право благодаря изменениям в регламенте турниров, которые проводятся под эгидой УЕФА.

Стоит отметить, что при жеребьевке второго квалификационного раунда «Габала» получит менее сильного соперника, так как будет «сеянной» командой.

Другие азербайджанские клубы – «Интер» и «Зиря» начнут борьбу в Лиге Европы с первого отборочного этапа.

Как и в предыдущие годы, чемпион страны – «Карабах» будет «сеянной» во время жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Мурад Ахундов