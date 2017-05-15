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Футбол Азербайджана

Соперник сборной Азербайджана по футболу назвал состав – СПИСОК 15.05.2017 15:15

Сборная Северной Ирландии по футболу обнародовала имена игроков, которые примут участие в сборах перед матчем с Азербайджаном.

Как передает 1news.az, главный тренер Майкл О’Нил пригласил в сборную следующих футболистов:

Голкиперы: Рой Кэррол («Линфильд»), Майкл Макговерн («Норвич»), Конор Азар («Селтик»).

Защитники: Конор Митчелл («Бернли»), Конор Маклафлин («Флитвуд Таун»), Оливер Норвуд («Брайтон»), Метти Ленд («Рочдейл»), Том Фленеган («Бертон Альбион»), Раян Маклаффин («Олдхем Атлетик»), Даниэль Лафферти («Шеффилд Юнайтед»).

Полузащитники: Стюарт Даллас («Лидс»), Джейми Уорд («Ноттингем Форрест»), Коллум Кампс («Рочдейл»), Адам Томпсон («Саузенд Юнайтед»).

Нападающие: Кайл Лафферти («Норвич Сити»), Джош Магеннис («Чарлтон»), Люк Макаллох («Донкастер»), Шей Маккартан (Аккрингтон Стенли»).

Стоит отметить, что некоторые футболисты примкнут к сборной после завершения национальных чемпионатов.

Матч квалификационного раунда ЧМ-2018 Азербайджан – Северная Ирландия состоится 10-го июня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Мурад Ахундов

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