Уникальный случай произошел во время матча португальской Сегунды между «Спортинг Б» и «Академикой».

Как передает 1news.az, азербайджанский футболист Будаг Насиров, защищающий цвета лиссабонского «Спортинга», принес пенальти в свои ворота… разминаясь за пределами поля.

Бывший футболист «Сумгайыта» и «Кяпяза» коснулся мяча, подумав, что он покинул пределы поля, однако арбитр решил, что Будаг сделал это на линии. Таким образом, судья назначил пенальти в ворота «Спортинга».

Стоит отметить, что сам Насиров вышел на поле за 16 минут до конца матча, но не отметился ничем. Встреча же завершилась победой «Академики» со счетом 2:1.

Мурад Ахундов