Полузащитник «Зиря» Милан Дюрич в интервью сербским СМИ рассказал о жизни в Азербайджане и привел параллели между сербским и азербайджанским чемпионатами.

«Если честно, особой разницы не чувствуется, - передает 1news.az со ссылкой на Моцартспорт слова Дюрича. – Две лучшие команды чемпионата – «Карабах» и «Габала» постоянно играют в групповом этапе Лиги Европы.

В Азербайджане вовремя платят зарплату, что является большим плюсом. Например, у футболистов «Карабаха» есть личные водители. У «Габалы» также прекрасные условия. В чемпионате Азербайджана участвуют 8 команд. Интересно, что на 4 стадиона покрыты искусственным газоном, а другие – натуральный. Да и болельщиков на стадионе собирается не очень много».

Дюрич также рассказал о подготовке к квалификационному раунду Лиги Европы: «Мы будем играть в Лиге Европы и можем добиться хороших результатов в следующем сезоне в чемпионате, так как «Интер» остался без спонсора, и не сможет регистрировать новых футболистов. «Нефтчи» в прошлом сезоне был плох, а «Карабах» и «Габала» были на высоте».

Мурад Ахундов