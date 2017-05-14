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Футбол Азербайджана

Юрий Семин: «Впервые слышу об интересе к Дмитрию Назарову» 14.05.2017 20:57

Ранее азербайджанские СМИ сообщили о том, что «Локомотив» может подписать контракт с 27-летним хавбеком сборной Азербайджана, который выступает за клуб второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге Ауэ». Сообщалось, Семин дал добро на переход форварда из Азербайджана.

«Впервые слышу об этом. Информация не соответствует действительности», – передает 1news.az со ссылкой на ТАСС слова Семина.  

В нынешнем сезоне Назаров забил девять голов в 26 матчах Бундеслиги. За два тура до окончания чемпионата «Эрцгебирге» занимает 15-е место, опережая на два очка «Вюрцбургер Киккерс», который находится в зоне стыковых матчей.

Мурад Ахундов

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