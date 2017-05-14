Полузащитник турецкой «Каршияка» Мустафа Ашан получил предложения из двух клубов азербайджанской Премьер-лиги.

Как передает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, по ходу сезона Ашан был оштрафован на 60 тысяч лир со стороны руководства и намерен покинуть клуб.

Отмечается, что контракт футболиста с «Каршияка» завершается в начале 2018-го года, однако сам хавбек уже обратился Турецкий Футбольный Союз с просьбой получить статус свободного агента. 28-летним футболистом интересуются «Кастамону», «Шанлыурфаспор», а также два клуба из азербайджанской Премьер-лиги.

В этом сезона Ашан вышел на поле в 25 матчах турецкой 2-й лиги (третья по силе лига Турции) и отметился 1 голом.

Стоит отметить, что Мустафа Ашан начинал профессиональную карьеру в «Бешикташе», но больше всего запомнился выступлением за «Акхисар Беледийеспор». Также на счету футболиста 4 матча за юношескую сборную Турции.

Мурад Ахундов