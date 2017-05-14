Труецкий менеджер сборной Азербайджана по футболу Роберта Просинечки Яшар Чалышир в интервью турецким СМИ рассказал о предложениях хорватского специалиста.

«Мы не договаривались ни с «Бурсаспором», ни с «Коньяспором», - передает 1news.az со ссылкой на Ajanspor слова Чалышира. – Я встретился с некоторыми зарубежными клубами, провели очень серьезные переговоры с испанским клубом, но не смогли договориться. Недавно позвонил человек, представившись бывшим директором «Коньяспора», но ни я, ни Роберт с ним не встречались. А представители «Бурсаспора» приехали в Баку в январе, но АФФА не захотела отпустить Просинечки.

Сейчас хорватский специалист сконцентрирован на работе в сборной Азербайджана. Но хочу раскрыть одну правду: сумма отступных в 2 миллиона евро не соответствует действительности. Каждый контракт имеет свою особенность, Просинечки может договориться и спокойно уйти из сборной Азербайджана. Если турецкие клубы захотят встретиться, мы готовы к переговорам. Но до сегодняшнего дня мы не садились за стол переговоров ни с одной турецкой командой».

Мурад Ахундов